Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Национальному Резервному Банку на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой конкурентных позиций, низким качеством активов, высокой оценкой достаточности капитала при слабой рентабельности деятельности, сильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, по состоянию на 1 сентября 2019 года основу активов банка формируют примерно в равных пропорциях ссудная задолженность и вложения в ценные бумаги (совокупно свыше 80% валовых активов). Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса высоколиквидных активов (они полностью покрывают привлеченные средства по состоянию на 1 сентября 2019-го).

«Согласно информации, полученной от топ-менеджмента банка, в среднесрочной перспективе ожидается погашение ряда проблемных активов с последующим перераспределением высвобождающихся средств в казначейские операции и дальнейшим постепенным наращиванием кредитной активности (в том числе в части ипотечного кредитования)», — заключили в «Эксперт РА».

