Бывший банкир Олег Рафанович, обвиняемый в присвоении крупной суммы, экстрадирован в Россию из Словении. Об этом на днях сообщили в МВД.

«Из Республики Словения в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России доставлен Олег Рафанович 1969 года рождения. По имеющейся информации, фигурант, обладая правом распоряжаться имуществом банка, заключил в 2008 и 2009 годах от лица финансовой организации кредитные договоры с подконтрольными ему фирмами. Организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получили более 38 млн рублей. Злоумышленник, завладев денежными средствами, покинул Россию», — рассказали правоохранители.

Название банка в сообщении МВД не фигурирует, однако известно, что Олег Рафанович занимал должность председателя правления столичного банка «Сенатор». О его объявлении в международный розыск сообщалось еще в 2015 году.

В полиции указывают, что уголовное дело в отношении Рафановича было возбуждено по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (статья «Присвоении или растрата»). На основании запроса Главного управления МВД России по Москве он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, а в 2017 году был задержан на территории Словении.

«По ходатайству Генеральной прокуратуры РФ обвиняемый выдан Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В материале «Коммерсанта» на эту тему указано, что соответствующее ходатайство было удовлетворено после того, как Генпрокуратура РФ предоставила властям Словении целый ряд гарантий, касающихся экс-банкира. В частности, он должен содержаться в СИЗО в условиях, соответствующих европейским, и перед судом может предстать только по обвинениям Управления МВД по Центральному округу Москвы, указанным в запросе.

В нем речь идет о том, что Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату, выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн рублей компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к банкротству банка, указывает издание.



Как напоминает газета, банкир также известен тем, что в свое время брал деньги в долг у известных людей, в том числе ему удалось получить у певицы Аллы Пугачевой под расписки около 6 млн долларов. Когда деньги возвращены не были, ее адвокат обратился в Дорогомиловский райсуд Москвы, обративший взыскание на многочисленную недвижимость банкира, и таким образом певице был возмещен ущерб.

Лицензия у банка «Сенатор» была отозвана 29 октября 2009 года.