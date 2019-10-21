Число взрослых долларовых миллиардеров в России за год (с начала июля 2018 года по конец июня 2019 года)выросло с 74 до 110 человек, а долларовых миллионеров — со 172 тыс. до 246 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные швейцарского банка Credit Suisse, который опубликовал десятый ежегодный отчет о мировом благосостоянии Global Wealth Report 2019.

«Несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров», — сказано в исследовании.



Согласно исследованию, на долю 10% самых богатых людей приходится 83% всего личного благосостояния в России. «Это высокий показатель — выше, чем в США (76%), имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. Интересно отметить, что по этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны», — отметили они.

Всего в России на момент подготовки отчета проживают 3 120 лиц со сверхкрупным частным капиталом (свыше 100 млн долларов).



По состоянию на середину 2019 года величина финансовых активов на душу взрослого населения в России оценивается в 10 570 долларов, а нефинансовых — в среднем в 19 530 долларов. В 2000—2007 годах личные долги населения росли высокими темпами, но затем их рост замедлился. По данным Credit Suisse, на сегодня они составляют 9% от совокупных активов.



Капитализация фондового рынка России выросла на 15% по сравнению с 2018 годом.



Согласно исследованию, за последний год мировое богатство выросло на 2,6% до 360 трлн долларов, а уровень благосостояния на душу взрослого населения достиг рекордного уровня — 70 850 долларов что на 1,2% выше уровня середины 2018 года.



Сегодня на долю 90% наименее обеспеченного населения приходится 18% мирового богатства, по сравнению с 11% в 2000 году. «Хотя пока еще слишком рано говорить о тенденции к снижению имущественного неравенства, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наибольшее различие было зафиксировано в 2016 и в ближайшем будущем подобный результат не повторится», — замечают аналитики.

