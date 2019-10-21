Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм. Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих, по их мнению, исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег, стало известно РБК .

Идеи бизнеса обсуждались на совещании с представителями Банка России 16 октября, предложения направлены в ЦБ. Информагентство ознакомилось с документом, подлинность которого подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения.

В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность. После обсуждения их планируется модифицировать или устранить. «Гильотина» для финансового рынка отчасти повторяет проект правительства: с мая 2019 года в России проводится реформа контрольно-надзорной деятельности для облегчения работы бизнеса. В частности, к концу года правительство намерено упразднить свыше 20 тыс. нормативных актов времен СССР и РСФСР.

Обсуждать «гильотину» для финансового рынка в Банке России должна специальная рабочая группа, заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. До конца 2019 года она определит, на какие изменения готов пойти регулятор. В ЦБ уже направлены предложения по рынку платежных услуг, а также предложения от брокеров и управляющих компаний.

Участники финансового рынка в основном добиваются послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов. Инициативы затрагивают основной «антиотмывочный» закон — 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний ЦБ, которые касаются этой темы. Бизнес, в частности, предлагает:

не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России (авторы предложения — Росбанк и Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов отмечают, что, в частности, срок действия патента может быть установлен только на основании предоставленных клиентом чеков по оплате налога);

установить минимальную сумму трансакции, когда организации могут не определять бенефициара финансовой операции (это, в частности, Центробанку предлагает ассоциация «Финансовые инновации»; по мнению Росбанка, в некоторых случаях у клиентов можно вообще не спрашивать, кто получает выгоду от платежа, например если клиент оплачивает учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников);

вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников (сейчас по закону они приравниваются к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и обязаны контролировать операции клиентов как брокеры или управляющие компании);

убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни (это предлагает Всероссийский союз страховщиков, поясняя, что идея соответствует рекомендациям FATF);

увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. рублей сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации (это также просит ВСС, уточняя, что действующий порог уже не учитывает среднего размера премий, выплачиваемых основной массе клиентов, например по договорам ОСАГО ).

«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — сообщила пресс-служба ЦБ.



РБК напоминает, что в январе 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала смягчить регламент, по которому должны действовать банки в случае выявления сомнительных операций клиента. В частности, предлагалось исключить устаревшие и неактуальные основания для отказа в проведении операций (но изменения в соответствующее положение ЦБ до сих пор не внесены). Также Банк России готов на себя взять часть функций по оценке благонадежности банковских клиентов: регулятор разрабатывает специальную платформу, которая должна помочь банкам корректнее судить о характере операций юрлиц. Сроки реализации проекта ЦБ не обозначает.

