Частные инвесторы получили возможность пополнять брокерские счета с использованием Системы быстрых платежей. Об этом сообщили в понедельник Московская биржа и банк «Русский Стандарт», осуществивший подключение брокера — компанию «БКС Брокер» — к СБП и технологическую поддержку.

«Московская биржа и Национальная ассоциация участников фондового рынка объявляют о проведении первой трансакции в pull-режиме для пополнения брокерского счета с использованием Системы быстрых платежей, оператором которой является Банк России, операционным платежным и клиринговым центром — Национальная система платежных карт. Первым участником рынка ценных бумаг, совершившим такую трансакцию с использованием QR-кода, стал «БКС Брокер», — указано в релизе.

Как уточняется, услуга будет доступна для клиентов компании в конце октября.

Новая схема (pull-режим) проведения платежей для пополнения счетов клиентов профессиональных участников фондового рынка позволит мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления для покупки ценных бумаг . Клиент сможет инициировать платеж в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокера или управляющей компании, выбрать источник денежных средств и подтвердить операцию в своем онлайн-банке. Максимальная комиссия за проведение платежей через СБП на счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг, установлена в размере 0,4%.



В 2020 году Национальный Расчетный Депозитарий предоставит своим клиентам возможность оперативного управления счетами за счет использования СБП, указано также в релизе. Это позволит повысить скорость управления средствами частных инвесторов при их операциях на биржевых торгах, подчеркивается в сообщении.