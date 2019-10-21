Закон об отмене банковских комиссий за межрегиональные переводы гражданами денег в рамках одного банка планируется принять к 2020 году. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции «Российско-китайское сотрудничество: пути друг к другу».



«Мы рассчитываем в ноябре рассмотреть в первом чтении и до конца года принять во втором и третьем чтении. Чтобы он начал действовать с начала следующего года», — сказал он.

Парламентарий отметил, что уже сам факт внесения законопроекта простимулировал некоторые банки отказываться от такого «роуминга».

На заседании правительства 10 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал такие комиссии «банковским роумингом» , отметив, что банки «нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут». По его словам, «эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена».

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», дополнив ее указанием на то, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.