Клиентам предлагается оформить кредит со сроком от 1 года до 15 лет на сумму до

15 млн рублей. Для жителей Москвы и Московской области - до 20 млн рублей. Ставка по кредиту составляет от 9,9% годовых. Банк принимает в залог жилую и коммерческую недвижимость, находящуюся в собственности как самого заемщика, так и юридических лиц.

Кредит под залог недвижимости - это локомотивный продукт линейки Банка ЗЕНИТ для физических лиц. Интеграция систем банка с программным модулем онлайн-оценки объектов залога позволяет оперативно рассчитать стоимость недвижимости. Регистрация залога в Росреестре осуществляется с использованием электронной подписи. В качестве заемщиков могут выступать как физические, так и юридические лица.

Расширение географии продаж кредита под залог недвижимости стало возможным по итогам пилота, стартовавшего в середине июля в Калининграде и Екатеринбурге. Банк ЗЕНИТ продолжит совершенствовать продуктовые предложения для частных клиентов.