«Яндекс» и Сбербанк заморозили развитие онлайн-площадки по продаже товаров из-за рубежа Bringly, пишет газета «Коммерсант» .

«Яндекс» и Сбербанк заморозили развитие онлайн-площадки по продаже товаров из-за рубежа Bringly, пишет газета «Коммерсант» .

Посещаемость сервиса Bringly за последние месяцы сократилась примерно в 27 раз, свидетельствуют данные SimilarWeb. В апреле сайт Bringly посетили 2,5 млн пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств, а в сентябре — только 91 тыс.

На фоне потери интереса пользователей Bringly объявил о закрытии с 18 ноября программы лояльности, следует из сообщения на его сайте. Допуск новых участников к ней Bringly остановил с 4 октября. Изначально программа лояльности позволяла оплатить бонусами до 50% стоимости заказа, а с конца апреля 2019 года — до 20%. В Сбербанке переадресовали вопросы в «Яндекс.Маркет», где оперативно не пояснили, почему программа закрывается. «Сервис будет продолжать работу, просто не будет стартовых баллов и кешбэка», — подчеркнул представитель Bringly.

«Это не тот проект, который мы сейчас активно продвигаем», — признал гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков, отметив, что трансграничная торговля — сложный рынок, темпы роста которого, по последним данным, замедляются.

По его словам, компания протестировала несколько моделей для Bringly, но пока не вышла на показатели, которые позволят масштабировать этот бизнес. «Делали ставку на товары не из Китая, там не все так активно полетело. Делали ставку на товары с высоким средним чеком — есть сложности с конверсией. Люди не всегда готовы делать большую предоплату за товары из-за границы и ждать их три-четыре недели. Мы продолжаем поиск», — сказал Гришаков.

В конце сентября «Яндекс.Маркет» покинул отвечавший за Bringly директор по международному развитию Алекс Васильев. Он отказался от комментариев о ситуации с проектом.

Напомним, «Яндекс.Маркет» запустил бета-версию маркетплейса Bringly.ru для покупки товаров у зарубежных продавцов в ноябре 2018 года. В «Яндексе» тогда указывали, что на маркетплейсе будут представлены товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран.

В июле этого года стало известно , что «Яндекс.Маркет» рассматривает трансформацию площадки электронной торговли «Беру»: в нее может быть интегрировано направление трансграничной торговли, на котором до сих пор специализировался сервис Bringly.



Также СМИ писали, что «Яндекс» и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ретейле, однако компании заявили, что намерены продолжать сотрудничество.