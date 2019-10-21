Акибанк предложил пакет услуг «Тест-драйв для бизнеса» на расчетно-кассовое обслуживание для новых клиентов банка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Предложение действительно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих банковского счета в кредитной организации, а также закрытых ранее счетов за последние шесть месяцев, с даты государственной регистрации которых прошло не менее шести месяцев.

Пакет услуг будет стоить 1 рубль за первые два месяца обслуживания. К нему также предлагается бесплатное открытие счета в рублях, начисление 3% на остаток, заверение комплекта учредительных документов, заверение карточек образцов подписей Интернет– и мобильный банк.

Акция действует с 21 октября по 31 декабря 2019 года в городах Набережные Челны, Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Москва.