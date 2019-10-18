В брокерской платформе «Тинькофф Инвестиции» появились инвестиционные рекомендации — сервис «Советы» для оптимизации инвестиционного портфеля, который поможет пользователям с помощью наглядных диаграмм и рекомендаций диверсифицировать свой инвестиционный портфель по разным классам активов и отраслям, сообщает пресс-служба «Тинькофф».



«В отличие от робо-эдвайзера «Тинькофф Инвестиций», который помогает собрать инвестиционный портфель с нуля, сервис «Советы» анализирует уже имеющиеся активы в портфеле клиента. Чем лучше будет сбалансирован портфель инвестора, тем меньше его доходность будет зависеть от поведения конкретной отрасли и от типа бумаг, и, соответственно, риски клиента станут ниже», — поясняется в релизе.

Чтобы начать пользоваться «Советами», нужно зайти на Tinkoff.ru в раздел «Портфель» / «О счете» / «Аналитика» или в мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» в раздел «Аналитика портфеля». Далее можно выбрать параметры для оценки портфеля (вкладки «Активы» и «Отрасли») и узнать свой инвестиционный риск-профиль (умеренный, консервативный или агрессивный), пройдя короткий тест.



На основе указанных данных специальный алгоритм поможет пользователю оценить сбалансированность его портфеля. Например, во вкладке «Активы» клиент сможет увидеть оценку своих вложений по десятибалльной шкале и исходя из этого принять дальнейшие инвестиционные решения.

Зеленый цвет шкалы означает хорошую сбалансированность портфеля. Если же шкала окажется красной или оранжевой, появится подсказка, в какие активы и отрасли стоит проинвестировать, чтобы уравновесить риски. Например, если портфель состоит только из акций, то алгоритм посоветует ему купить менее рисковые облигации. При этом даже «зеленый» портфель всегда можно улучшить, купив рекомендуемые бумаги.