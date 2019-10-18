Росстат может использовать опыт белорусских коллег при проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году, сообщил глава ведомства Павел Малков.

Российская делегация во главе с руководителем Росстата посетила Белоруссию, где ознакомилась с опытом Белстата в организации и проведении переписи населения в республике с использованием IT-технологий.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

«Это [проходящая в Белоруссии перепись населения] — первая цифровая перепись (на пространстве СНГ), она проходит по совершенно иным стандартам и технологиям, чем те, которые применялись ранее. Здесь [в Белоруссии] вживую мы видим, как все это проходит. Это — бесценный опыт для нас, чтобы использовать его в следующем году», — сказал Малков журналистам.

Особое внимание российская сторона проявила к процессу организации интернет-переписи. «Люди сегодня привыкли пользоваться Интернетом и неохотнее идут на контакт с переписчиками, поэтому если мы не предоставим возможность переписаться через интернет, то можем потерять этих людей и просто не получить необходимые нам ответы», — полагает Малков.

Отвечая на вопрос о возможности заказа Росстатом в Белоруссии ПО для проведения электронной переписи, глава российского ведомства ответил, что это изучается. «Все организовано на самом высоком уровне. Много интересных нюансов, подходов, которые надо обсудить уже у нас [в РФ], посмотреть, как можно их использовать. Может, потребуется немного адаптировать», — сказал Малков.

Глава Белстата Инна Медведева рассказала, что цифровые технологии при проведении переписи позволяют уменьшить время для ввода и обработки информации, в разы сократить количество переписчиков, а, следовательно, и удешевляют процесс. Она отметила, что удовлетворена тем, как проходит процесс переписи, которая стартовала в Белоруссии 4 октября и продлится до 30 октября. Всего на данный момент в ней приняли участие 4,9 млн человек (на стационарных участках и через Интернет), в результате практически в два раза снизилась нагрузка на переписчиков, которые будут с 21 октября посещать дома белорусов. При этом Медведева подчеркнула, что 21% от численности населения республики прошли перепись через Интернет.