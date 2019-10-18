Британский суд может заморозить часть активов российского бизнесмена Фархада Ахмедова, сообщило издание Daily Mail.

Причиной подобного решения может стать отказ миллиардера выплачивать установленную судом сумму его бывшей жене Татьяне Ахмедовой, получившей британское подданство. В 2016 году суд обязал бизнесмена отдать экс-супруге 41,5% своего состояния — около 450 млн фунтов. Однако она получила от него только 5 млн фунтов.

По словам судьи Гвиннет Ноулс, Ахмедова подала в суд документы для заморозки активов бывшего мужа. Сейчас судья рассматривает возможность принятия соответствующего решения. Ноулс отметила, что, хотя заявления о «равном вкладе в нажитое имущество» со стороны Ахмедовой сомнительно, супруги «внесли равный вклад в благополучие семьи».

По информации издания, сумма в 453 млн фунтов может стать рекордной выплатой на территории Англии и Уэльса.