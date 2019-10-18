Министры здравоохранения стран «двадцатки» (G20) считают, что в связи со всеобщей тенденцией к старению общества пожилым людям, продолжающим работать, необходимо оказывать активную поддержку. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье по итогам министерской встречи в японском городе Окаяме.

«Мы подтверждаем, что поддержка активного и здорового старения является одним из наших приоритетов. Мы признаем, что здоровое старение играет большую роль в достижении целей, связанных с рынком труда, социальным развитием, экономическим ростом. Мы будем содействовать мерам по профилактике и контролю за различными заболеваниями, а также укреплению здоровья общества путем повышения медицинской грамотности, безопасности и гигиены труда на протяжении всей жизни», — отмечается в документе.

Старение общества — одна из главных проблем Японии, население которой при сохранении текущих демографических тенденций к 2053 году может сократиться со 126 млн до 100 млн человек, а к 2065-му — до 88 млн человек, из которых около 38% будут пожилыми. Столь стремительное старение общества вкупе с низкой рождаемостью сулит стране в ближайшем будущем массу проблем.

К примеру, работающие сейчас японцы, которые формально финансируют пенсионный фонд страны, в дальнейшем могут остаться без достойных выплат, в отличие от живущих сейчас пожилых людей. Власти страны поставили задачу к концу 2025 года увеличить рождаемость в 1,8 раза, однако, как отмечают специалисты, добиться означенной цели правительству будет крайне трудно.