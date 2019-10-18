«Билайн» в рамках акции предлагает специальные цены на безлимитный Интернет в США, Малайзии, Тайване и Южной Корее — 199 рублей в сутки вместо 350 рублей, сообщает пресс-служба оператора.



«Подключить услугу «Безлимитный Интернет в роуминге» можно с помощью специальной команды *110*20171# сразу же после прибытия в США, Малайзию, Тайвань или Южную Корею. Первые 100 МБ интернет-трафика в сутки предоставляются на максимальной скорости, далее автоматически действует 1 ГБ дополнительного интернет-трафика на высокой скорости всего за 99 рублей. После его исчерпания скорость снижается до 128 Кбит/сек., которой достаточно для общения в мессенджерах, социальных сетях и использования поисковиков», — говорится в релизе.

Плата за услугу 199 рублей в сутки списывается только в случае фактического начала использования мобильного Интернета.

Акция доступна для клиентов предоплатных тарифов до 5 ноября 2019 года.