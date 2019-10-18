Кабмин предлагает сделать обязательной для банков идентификацию абонентов по номеру телефона. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении в ноябре, рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Идентификация будет проводиться с использованием единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). Ранее такую опцию планировалось ввести по желанию кредитных организаций. За создание системы заплатят банки, а не операторы связи, как предполагалось прежде.

«Поправки правительства, скорее всего, будут поддержаны комитетом. Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», — сказал Аксаков.

По его словам, одно из предложений касается того, чтобы ЕИС не собирала у себя общую базу данных номеров телефонов, а стала связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи. Также система будет знать, кому из сотовых провайдеров перенаправить запрос, если гражданин сменил оператора.

Нововведение позволит избавить граждан от навязчивых звонков коллекторов, а также не даст украсть деньги с помощью отдельных видов социальной инженерии, считают эксперты.



Банки неоднозначно относятся к инициативе. Идея правильная, но ее успех будет зависеть от актуальности и корректности персональных данных, которые хранятся у операторов, считает член правления Почта Банка Павел Тулубьев. По его словам, большая часть абонентской базы провайдеров не имеет обновленных паспортных сведений граждан, зачастую встречаются несовпадения информации о фактическом пользователе сим-карты и владельце номера.

Внедрение системы повлечет дополнительные расходы, но качество данных о клиентах при этом улучшится, а значит потенциально снизятся риски невозврата кредитов и мошенничества, считает директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алена Тузова. Использование ЕИС будет сопровождаться появлением проблем у добропорядочных граждан, утверждает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Например, когда номер, оформленный на одного члена семьи, используется другим.

Операторы сотовой связи выступают против создания ЕИС даже за счет банков, об этом рассказали «Известиям» в «Билайн» и Tele2. «МегаФон» поддерживает цель законопроекта — борьбу с мошенничеством, однако предложенные механизмы не решают задачу напрямую, сообщили в его пресс-службе. Расходы на реализацию требований закона могут составить десятки миллионов рублей, оценили в МТС.