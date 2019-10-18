Банк «Ак Барс» понизил ставки по вкладам в рублях.

Депозит «Я сам?!» (на шесть месяцев и один год) открывается под 5,7—6% годовых (ранее — под 6—6,25%).

Доходность вклада «Просто накопить» составит 5—6,25% (ранее — 5—6,5%), а «Просто управлять» — 4,5—5,65% годовых (прежде — 4,5—5,9%).

«Просто поймать момент» (от 31 день) привлекается под 4,5% годовых (вместо 4,75%).

Минимальная сумма всех вкладов составляет 10 тыс. рублей.

«Просто преумножить» (от 1 млн рублей) оформляется под 4,5—6,15% годовых (ранее — под 4,5—6,4%).

Срок депозитов «Просто накопить», «Просто преумножить» и «Просто управлять» составляет 91, 181, 370 и 720 дней.

«Уверенное будущее» (от 50 тыс. рублей на 370 дней) оформляется под 8,25% годовых (вместо 8,5%).

Проценты по всем вкладам, за исключением «Просто поймать момент» выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

По вкладу «Просто поймать момент» выплата процентов осуществляется в конце срока.

Пополнять можно все вклады, кроме «Просто поймать момент» и «Уверенное будущее».