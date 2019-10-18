Причинами роста реальных доходов населения в РФ с начала года и в III квартале стало снижение инфляции и то, что люди стали меньше платить по потребительским кредитам , заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в III квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе — сентябре рост составил 0,2%.

«Две причины (роста реальных доходов населения. — Прим. ред.). Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы (потребительские кредиты. — Прим. ред.), постепенно их темпы (роста объемов. — Прим. ред.) начали снижаться, и люди стали меньше платить процентов по долгам», — сказал он.

По его словам, в следующем квартале «все будет хорошо», если инфляция будет снижаться и потребительские кредиты также будут сокращаться.

«Доходы населения, кстати говоря, у нас — заработные платы, социальные выплаты — номинально они растут. Зарплаты растут по 7% при инфляции меньше 4%. Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основной источник снижения реальных доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель», — пояснил министр.