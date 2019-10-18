Решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 млн долларов пока не принято и зависит от продвижения РФ и Белоруссии в вопросе дальнейшей интеграции. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

«Не решен пока (вопрос с предоставлением кредита Белоруссии). По Белоруссии дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы», — сказал Силуанов.

Он добавил, что решение по вопросу с кредитом на 600 млн долларов зависит от того, как «мы будем двигаться на треке интеграционном».

В сентябре белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа интеграции в Союзном государстве между Россией и Белоруссией может быть подписана 8 декабря 2019 года.

Ранее Силуанов говорил, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером до 600 млн долларов, средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам.