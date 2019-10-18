Женщины стали активнее пользоваться премиальными банковскими услугами, говорится в исследовании Райффайзенбанка. Так, с 2009 года доля клиентов-женщин выросла с 30% до почти 40%. Женщины чаще мужчин пользуются услугами банковских переводов, а вот доля операций с наличными у этой категории клиентов снижается не так быстро.

«В 2009 году 70% активных клиентов в сегменте премиум Райффайзенбанка были мужчинами. Теперь их доля сократилась до 60%. При этом существенных различий в финансовом поведении мужчин и женщин нет, однако отношение к операциям с наличными и денежными переводами у этих категорий клиентов несколько отличается. Тренд на снижение интереса к работе с наличными характерен для всего рынка. Однако среди мужчин количество таких операций за десять лет упало на 22%, а у женщин только на 8%. При этом средний размер операции при снятии наличных у всех клиентов вырос в среднем в два раза», — отмечается в сообщении.

По данным Райффайзенбанка, женщины активнее используют денежные переводы: количество таких трансакций у женщин выросло в 1 тыс. раз, у мужчин — в 550. Эти услуги стали популярнее на рынке благодаря развитию цифровых каналов.