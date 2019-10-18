Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание — по подготовке более амбициозной программы приватизации. Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях, все хотят ими управлять», — сказал Силуанов.

По его словам, правительству необходимо еще раз составить список госактивов, в которых РФ необязательно оставаться. «Список инвестиций, которые не будут определяющими, не являются ключевыми для нашей страны, я имею в виду как, может быть, нефтегаз или банковский сектор», — уточнил он.

Ранее Силуанов заявил, что в новый план приватизации на 2020—2022 годы не планируется включать РЖД, «Аэрофлот» и Первый канал.

В октябре Силуанов сообщил, что Минфин знакомится с предложениями Минэкономразвития по новому плану приватизации на 2020—2022 годы и намерен обсудить их с заинтересованными ведомствами.

Проект новой программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов «Русгидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК.