По словам главы Минфина Антона Силуанова, это даст дополнительную возможность заимствований.
Правительство РФ будет только приветствовать снижение ставки Центрального банка более большим шагом, условия для этого есть. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
«Мы будем только приветствовать (снижение ставки ЦБ «большим шагом». — Прим. ред.). Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги», — сказал Силуанов.
Он сообщил, что условия для снижения «большим шагом» есть. «У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5—3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом там — под 4%», — объяснил Силуанов.
Он подчеркнул, что Центральный банк с учетом ситуации на денежном рынке будет принимать свое взвешенное, продуманное решение по этому вопросу.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила в интервью CNBC, что инфляционные факторы и другие поступающие данные могут подвигнуть ЦБ к тому, чтобы изменить денежно-кредитную политику более решительно.
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