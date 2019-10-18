Минфин России планирует докапитализировать «ВЭБ.РФ» на 160 млрд рублей в 2019 году, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

«В целом мы говорим о необходимости … ВЭБу нужно больше даже капитал. Мы сейчас поправками 160 миллиардов рублей ВЭБу в капитал в 2019 году передаем», — сказал он.

Силуанов пояснил, что докапитализация будет досрочной в счет 2020—2021 годов. «Мы там обнулили и сюда перенесли», — добавил он.