Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что экономический конфликт, связанный с хорватской задолженностью крупнейшим российским банкам, будет исчерпан.

«Я говорил о долге, возникшем в связи с известным делом в Хорватии, которое имеет отраженное влияние на все Балканы и, кстати сказать, на Словению. Но это не политика, это экономика. К сожалению, такого рода проблемы, казусы, подчас связанные с мошенничеством или какими-то незаконными действиями, происходят в разных странах. И в конечном счете главное — найти развязку. Как я понимаю, наши крупнейшие банки, которые пострадали в результате этих операций, сумели договориться и с хорватскими властями, и со словенскими властями. В этом смысле я надеюсь, что этот экономический конфликт будет исчерпан», — сказал Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости» в преддверии своего визита в Белград.

В сентябре стало известно, что окружная прокуратура Загреба выдвинула обвинение экс-главе хорватского агрохолдинга Agrokor Ивице Тодоричу и еще трем лицам в злоупотреблении служебным положением в экономической деятельности.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, в которой власти страны в апреле 2017 года ввели чрезвычайное управление. Долг ретейлера только перед российскими банками оценивался примерно в 1,3 млрд евро (примерно 1,5 млрд долларов), что составляет более трети всего долга компании.