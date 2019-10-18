Клиенты, родившиеся под знаком зодиака Лев, чаще других открывали депозиты , в то время как Раки стали лидерами в оформлении кредитных карт, показало исследование банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили статистику самых популярных финансовых услуг среди представителей разных знаков зодиака с начала года. Были учтены все клиенты, которые открыли депозиты, накопительные счета, а также оформили кредитные и дебетовые карты или воспользовались POS-кредитом.

«За первые восемь месяцев текущего года больше всего депозитов открыли клиенты, рожденные под знаком Льва, — 8,97% от всех оформленных в банке депозитов. Судя по всему, ярко выраженная страсть к накопительству и врожденная рациональность подталкивали представителей этого гороскопического знака активно прибегать к сохранению денежных средств», — пришли к выводу авторы исследования.

В числе тех, кто меньше всего воспользовался этой услугой, — Стрельцы (7,24%) и Весы (7,98%).

«В свою очередь, держателями кредитных карт чаще других становились Раки: в 2019 году на них приходится 8,93% всех кредитных карт, оформленных в банке «Русский Стандарт». Очевидно, что представителям этого знака свойственно непрерывно искать дополнительные источники дохода для реализации намеченных планов», — отметили аналитики.

Близнецы стали лидерами сразу в трех категориях — открытие накопительных счетов (8,81%), оформление дебетовых карт (8,79%) и оформление потребительских кредитов наличными (8,85%). А POS-кредиты чаще других оформляли «практичные в денежных вопросах Овны» (8,82%), отмечают также аналитики банка.