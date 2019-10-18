Банк «Русский Стандарт» обновил версию мобильного приложения RSB Mobile для платформы iOS 13, следует из релиза финучреждения.



«Так, в новом мобильном банке значительно упростилось проведение повседневных платежей — некоторые из них не нужно подтверждать кодом. Также при необходимости во время оплаты ряда услуг пользователи смогут получить подсказку, а информация о платежах, совершенных в RSB Mobile, будет дублироваться в ленту событий интернет-банка RSB Online», — говорится в сообщении.

В обновленной версии онлайн-сервиса появился новый чат, в котором отображается фотография клиента.

Новая версия RSB Mobile для iOS 13 вышла в темном цвете. «Со светлого оттенка на темный фон приложения меняется автоматически — достаточно переключить тему в настройках телефона. Подобный режим позволит экономить энергию на смартфоне, плюс оно будет более комфортным для глаз при плохом освещении, например в темное время суток», — отметили в банке.