Банк «Открытие» запустил новую систему управления доставкой зарплатных карт на базе мобильных устройств Samsung, говорится в релизе финучреждения.



«Система управления доставкой карт компании Magenta Technology оптимизирует обработку клиентских документов при выдаче зарплатной карты за счет отказа от бумажной технологии установки ПИН-кода и постобработки клиентских досье в офисе банка. В момент встречи банковский сотрудник с помощью смартфона или планшета фотографирует получателя карты и его документы, после чего данные в режиме онлайн поступают через приложение в информационные системы банка. Карта активируется и готова к использованию, на нее можно зачислять заработную плату в тот же день. По оценкам банка, экономический эффект от внедрения системы составит более одного миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

С помощью новой системы «Открытие» создает новый логистический сервис для доставки зарплатных карт. Внедрение системы также позволит улучшить уже существующий процесс заказа и доставки розничных продуктов с учетом пожеланий клиентов по времени и месту встречи за счет выстраивания оптимальных маршрутов для сотрудников, заключили в банке.