Оперативники УМВД России по Тюменской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис финансово-кредитного учреждения, сообщает пресс-служба МВД Росиии.



«Злоумышленник, лицо которого было скрыто под маской, ворвался в помещение банка на улице Щербакова города Тюмени. Угрожая работникам организации предметом, похожим на пистолет, он похитил денежные средства в размере 1,2 миллиона рублей и скрылся», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении разбойного нападения задержали уроженца одной из республик Закавказья. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По имеющейся информации, фигурант потратил похищенные деньги на погашение своих долговых обязательств и личные нужды», — уточнила представитель ведомства.

Предварительное расследование продолжается.