Вооруженный мужчина совершил налет на банк в Екатеринбурге, при попытке задержать преступника был убит посетитель, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников банка деньги. Дабы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», — сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавший задержан прибывшими на место сотрудниками ЧОП. По предварительным данным, налетчиком оказался мужчина 1982 года рождения по имени Виталий, его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям, уточнил Горелых.