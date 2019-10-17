Райффайзенбанк, татарстанский банк «Ак Барс» и крымский РНКБ рассматривают возможность внедрения сервиса по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов в удаленных населенных пунктах. Об этом сообщают «Известия» , ссылаясь на банки.

«Ак Барс» готов запустить сервис уже весной 2020 года, сообщили изданию в кредитной организации. Заплатить за коммуналку можно будет только при совершении покупки в торговой точке — кассир считает QR-код с квитанции и сумма к оплате будет увеличена. После проведения операции будет печататься специальный кассовый чек по оплате ЖКХ. Услуга станет доступна в тех магазинах, где эквайером выступает «Ак Барс».

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что сейчас идет обсуждение с партнерами, поскольку в этом вопросе необходимо найти компромисс. С одной стороны, оплата коммунальных услуг на кассах может быть востребована у определенной группы людей, с другой — приведет к увеличению очередей, отметили там.

В следующем году РНКБ будет технологически готов к внедрению дополнительных сервисов, в том числе — по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов, рассказали изданию в банке и подчеркнули, что РНКБпланирует рассмотреть возможность реализации таких нововведений после анализа опыта других регионов.

Именно в сельских и малых населенных пунктах, а также на отдаленных территориях более всего ощущается дефицит финансовых услуг, сказали «Известиям» в ЦБ. Увеличение доступа к базовому набору финансовых услуг в труднодоступных районах — одно из направлений стратегии по повышению финансовой доступности в России.

По словам экспертов, несмотря на диджитализацию финансовых услуг, для многих россиян старшего возраста важно оплатить квитанцию лично, а не через Интернет. Такой сервис будет особенно востребован в пунктах с населением до 1 тыс. человек, которые находятся в областях с плохим покрытием Интернета — там люди просто не всегда могут воспользоваться онлайн-банком. Так, магазины в удаленных районах могут стать настоящими многофункциональными центрами. Как прогнозируют эксперты, в дальнейшем проект может быть расширен и на более крупные города.