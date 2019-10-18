Налоговую амнистию для малого бизнеса необходимо ввести с начала 2020 года, чтобы «закрыть страницу» теневой экономики. Такое предложение выдвинул в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на форуме «Дело за малым» в Краснодаре, передает ТАСС.

«Все мы понимаем, что много у нас операций подпольных, не всё мы показываем налоговой инспекции, налоговой службе. Если нам дадут новые условия, новые налоги, новые возможности получения кредитов, то надо закрыть старую страницу. Поэтому что мы предлагаем, и это, наверное, самое важное: налоговая амнистия для всех ИП и малых предприятий с 1 января следующего года», — сказал Титов.

Он отметил, что порядка 20 млн предпринимателей задействованы в той иной форме в теневой экономике. По его словам, у России большой потенциал человеческого капитала, при этом нерешенными остаются вопросы доступности кредитов, наличия административных барьеров, вопрос льготного доступа к рабочему месту. Так, за прошлый год число предпринимателей снизилось на 3,8%. В последних опросах Академии народного хозяйства 60% молодых людей заявили, что не хотят идти в бизнес.



«На первом месте среди всех приоритетов стоит так называемая экономика простых вещей. Сейчас для малого бизнеса готовим предложения. Знаете, что обсуждаем? Предоставить гарантию МСП банкам на 75% от объемов кредитования», — добавил Титов.