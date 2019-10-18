В Уфе подозреваемой в хищении более 43 млн рублей из банка предъявлено обвинение, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.



«Ленинским районным судом города Уфы фигуранту уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц из финансово-кредитного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, уфимка, 1980 года рождения, работая управляющим дополнительного офиса коммерческого учреждения, в период с января 2017 по июль 2019 года совместно с другой сотрудницей финансово-кредитной организации неоднократно присваивала деньги из кассы.

«В целях сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов. Таким образом, были закрыты счета более 50 вкладчиков», — отмечают в МВД России.

Ранее суд Ленинского района Уфы продлил срок ареста ее предполагаемой сообщнице, которая работала в том же офисе кассиром.

Как сообщалось, по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере совершенном группой лиц злоумышленницам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ.

«Следствие продолжает устанавливать потерпевших от противоправных действий сотрудников офиса банка, подозреваемых в хищении, расположенного на улице Первомайской, д.66, и рекомендует вкладчикам проверить состояние своего банковского счета. В случае выявления признаков незаконных действий с вашими денежными средствами, вы можете обратиться в ближайшее отделение полиции или в Главное следственное управление МВД по РБ», — отмечает ведомство.