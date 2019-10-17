Дешевизну ресурсной базы могут обеспечивать небольшим банкам связанные компании, размещающие средства под нерыночные ставки, предполагают авторы исследования.
Вопреки предположению, что лидерам банковской индустрии привлечение средств должно обходиться гораздо дешевле, чем менее крупным кредитным организациям, самую низкую стоимость рублевых ресурсов демонстрируют небольшие и совсем микроскопические банки. Такой вывод содержится в материале «Почем деньги для банков?», опубликованном в разделе «Исследования».
Так, согласно представленным в обзоре данным, средняя эффективная процентная ставка рублевого привлечения в первом полугодии 2019 года для топ-100 банков составила 5,6% годовых, а для группы самых небольших банков (начиная с 400-го места по размеру активов) — 2,6%.
«По всей видимости, небольшим банкам… дешевизну ресурсной базы обеспечивают связанные компании, размещающие средства под нерыночные ставки или вовсе бесплатно», — рассуждают авторы исследования.
Они также выявили ряд интересных тенденций, ранжировав банки по стоимости привлечения рублевых ресурсов, а также «выстроив» 50 крупнейших банков по эффективной ставке привлечения. Так, в списке крупнейших банков, ранжированных по стоимости привлечения рублевых ресурсов, системно значимые кредитные организации распределены практически равномерно, а не тяготеют к нижним строчкам. При этом два банка из категории крупнейших вошли в список 50 банков с самыми дорогими рублевыми ресурсами.
В числе прочего выяснилось, что по средней стоимости привлечения денег «розничные» кредитные организации не особо опережают других игроков банковского рынка. «Вероятно, это связано как с конъюнктурными, так и с регуляторными факторами», — полагают аналитики.
Эффективная процентная ставка привлечения банком денежных ресурсов оценивалась как отношение его процентных расходов за расчетный период к среднему остатку привлеченных средств, приведенное к годовому базису, уточняется в исследовании.
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