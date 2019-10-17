Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) могут разрешить фиксировать отрицательную доходность в определенном периоде в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), сообщают «Известия» . Если же механизм будет скопирован с обязательной системы страхования (ОПС), то фонды возьмут из средств клиентов еще и вознаграждение. Это может произойти, если будет принято предложение об отказе от ежегодной сохранности средств пенсионных резервов.

Ранее ЦБ и Госдума приступили к разработке законодательной базы для развития НПО, чтобы стимулировать граждан копить на вторую пенсию. Чтобы повысить привлекательность НПО для граждан, предлагается увеличить инвестиционный горизонт средств пенсионных резервов. Таким образом, НПФ необязательно будет ежегодно фиксировать положительную доходность. Им могут позволить в периоде демонстрировать отрицательный результат, который снизит количество средств на счетах клиентов.

По мнению управляющего директора по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, отсутствие требования ежегодной безубыточности действительно может повысить аппетит НПФ к риску и потенциально увеличить доходность. Директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин отмечает, что в таком механизме есть плюсы и минусы — в отличие от ОПС, множество программ по НПО заключались с минимальной гарантированной доходностью, то есть НПФ вряд ли начнут агрессивные инвестиции массового характера.

В случае с пенсионными резервами репутационные риски для НПФ при отрицательной доходности будут ниже, чем в истории с накоплениями, полагают эксперты.

В Центробанке отметили, что внимательно следят за реализацией новой системы вознаграждения в обязательной системе, которая позволяет не только разносить убытки на счета клиентов, но и получать за это комиссию.

«Банк России в постоянном режиме проводит мониторинг портфелей НПФ и отслеживает тенденции с учетом в том числе ранее принятых изменений в законодательство. По мнению Банка России, объективная оценка эффекта от ее внедрения может быть дана на горизонте двух-трех лет, по итогам которых могут быть приняты различные решения, в том числе о возможном внесении изменений в параметры системы», — сообщила «Известиям» пресс-служба Центробанка.