Продление торговой войны между США и Китаем чревато ростом рисков усугубления структурных проблем в мировой экономике. Такое мнение высказала в опубликованном в пятницу интервью телеканалу CNBC глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Вашингтоне, где проходит встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что «конструктивное и оперативное» урегулирование торгово-экономических споров США и КНР позволит трактовать замедление общемировых темпов экономического роста как цикличное явление, однако эскалация между Вашингтоном и Пекином создаст более высокие долгосрочные риски для глобальной экономики. «В этом случае монетарная политика мало что сможет противопоставить структурным слабостям в глобальной экономике», — предупредила глава ЦБ РФ, отвечавшая на вопросы на английском языке. По ее словам, чрезмерно агрессивная монетарная политика «способна усугубить финансовые риски для стабильности, особенно на развивающихся рынках».

«Рост в Китае и Евросоюзе, являющихся нашими главными торговыми партнерами, замедляется, соответственно, российский экспорт сокращается — это является одним из основных внешних факторов, вызывающих замедление роста российской экономики в первом полугодии этого года», — сказала председатель ЦБ РФ.



Президент США Дональд Трамп заявил 11 октября журналистам по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительному первому этапу» в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который в ноябре пройдет в Чили.