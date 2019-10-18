Дополнительные меры по контролю за уровнем долговой нагрузки населения в России пока не требуются, сообщила журналистам глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

«Пока, на наш взгляд, дополнительных мер [для контроля за уровнем долговой нагрузки населения] не нужно, потому что эти меры действуют с некоторым лагом во времени», — сказала она.

Ежегодные заседания МВФ и Всемирного банка стартовали 17 октября в Вашингтоне. Основными темами совещаний, как ожидается, будут снижение темпов роста мировой экономики, торговые войны и рост госдолга развивающихся стран.

В составе российской делегации участие в мероприятиях принимают глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заместители главы Минфина Сергей Сторчак и Владимир Колычев, а также министр экономического развития Максим Орешкин.

Для российской делегации приоритетными также станут вопросы, связанные с санкциями на госдолг РФ.

