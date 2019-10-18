Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени снизился на 21 копейку. На 10:10 мск курс доллара понизился на 17 копеек и составил 63,95 рубля, а евро на 10:09 по мск подешевел до 71,11 рубля (минус 25 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, в пятницу доллар США проторгуется в диапазоне 64—64,35 рубля, евро — 71,15—71,65 рубля.

«Не смогла закрепиться ниже 64 и пара доллар-рубль, которая в первой половине дня отыгрывала сильное снижение доллара к основным мировым валютам. Таким образом, пара вернулась в привычный для последних дней коридор 64—64,5, который сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день», — сообщал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.