Саммит глав государств и правительств Евросоюза «утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского центробанка», она сменит Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе итоговом заявлении саммита.

Саммит ЕС 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. Как сообщали СМИ, кандидатуру Лагард поддержал президент республики Эмманюэль Макрон. По его мнению, она весьма успешно справилась с обязанностями в Международном валютном фонде, который возглавила в 2011 году. Затем она стала первой женщиной на посту директора-распорядителя МВФ и была переизбрана на второй срок.

Журнал Forbes в 2018 году включил француженку в первую тройку самых влиятельных женщин планеты. До назначения в МВФ она несколько лет возглавляла французское Министерство экономики и финансов. По мнению экономических аналитиков, это главное правительственное ведомство не имело столь компетентного руководителя с тех времен, когда его главой в конце 1990-х был Доминик Стросс-Кан.

Французские эксперты прогнозируют, что с ее приходом к руководству ЕЦБ Париж получит новые возможности влиять на европейскую валютную политику.