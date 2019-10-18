Размер вознаграждения, выплаченного российскими банками своим клиентам по бонусным программам за 2018 год, составил 88 млрд рублей. Такие данные получены в исследовании Frank Recearch Group (FRG), которое представлено 18 октября на Frank Recearch Reward Award 2019.



В целом, благодаря программам лояльности оборот по картам в торговых точках повысился на 30%, отметили в компании. Так, в 2018 году банки с помощью таких программ мотивировали держателей карт дополнительно потратить 2,3 трлн рублей.

При этом клиенты банков в вопросе выбора дебетовой карты с бонусной программой ставят на первое место надёжность кредитной организации. Это, как отметили эксперты FRG, противоречит мнению представителей банков, которые на первое место ставят бонусную программу — кешбэк, бонусы, мили.

Второе место занимает удобство мобильного или интернет-банка, а на третьем — стоимость обслуживания карты.