Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила зарегистрированной в США Freedom Holding, материнской компании ИК «Фридом Финанс», купить одного из старейших брокеров — российскую компанию «Церих Кэпитал Менеджмент».

«ФАС рассмотрела ходатайство компании Freedom Holding Corp…. о приобретении 100% голосующих акций АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в решении ведомства.

В конце сентября акционеры «Церих Кэпитал Менеджмента» подтвердили получение предложения Freedom Holding Corp. о покупке акций компании, однако не подтвердили информацию о существовании каких-либо договоренностей о сделке.

Ранее гендиректор «Фридом Финанс» Тимур Турлов также сообщал РИА Новости, что Freedom Holding Corp. рассматривает возможность приобретения «Церих Кэпитал Менеджмента». Однако, по его словам, обращение в ФАС является предварительным шагом, не обязывающим стороны к каким-либо дальнейшим действиям.