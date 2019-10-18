Эс-Би-Ай Банк с 18 октября ввел вклад «Свои правила».

Депозит открывается в рублях, долларах и японских иенах. Срок в рублях и долларах составляет 181, 367, 548 и 730 дней, в японских иенах — 367, 548 и 730 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов, 50 тыс. японских иен, максимальная — 30 млн рублей, 500 тыс. долларов, 50 млн японских иен.

Доходность при оформлении в офисе банка составит 6,75—7,2% в рублях, 0,9—1,4% в долларах, а онлайн — 7—7,45% в рублях и 1—1,5% годовых в долларах. Данные ставки указаны при отсутствии дополнительных взносов и расходных операций, а также при условии выплаты процентов в конце срока.

Процентная ставка по вкладам в японских иенах как при открытии в офисе, так и онлайн вне зависимости от срока размещения составит 0,08% годовых.

Также по депозиту возможен выбор дополнительных опций. Так, при выборе опции «пополнение» процентная ставка будет понижена на 0,5 процентного пункта в рублях и 0,1 п. п. в долларах, «расходные операции» — в зависимости от суммы неснижаемого остатка — от 0,35 до 0,6 п. п. в рублях и от 0,15 до 0,35 п. п. в долларах, «ежемесячная выплата процентов на отдельный счет» или «ежемесячная капитализация процентов» — от 0,1 до 0,52 п. п. в рублях и от 0,01 до 0,02 п. п. в долларах.

Выбор опций по вкладу в японских иенах недоступен.