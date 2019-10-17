Паспортные данные граждан хранятся в бесчисленном множестве как государственных, так и частных организаций, сведения из документа порой запрашивают даже интернет-магазины. Таким образом, понять, кто именно и как слил данные в Интернет, почти невозможно, сообщают «Известия» .

Наибольшее число документов, попавших в даркнет и закрытые каналы в Telegram, согласно результатам исследования компании SmartLine Inc за январь-май 2019 года, связано с утечкой из банков, микрофинансовых организаций и от провайдеров мобильной связи.

По словам основателя и технического директора компании SmartLine Inc Ашота Оганесяна, чаще всего персональные данные попадают на черный рынок из организаций, которые массово с ними работают и хранят — банки и микрофинансовые организации, операторы связи, билетные агентства — все те, кто просит для заключения договора указать паспортные и платежные данные. Есть вероятность, что эти данные злоумышленники получали, взломав систему, но чаще всего, уверен специалист, их крадут и выставляют на продажу инсайдеры — сотрудники самой компании или банка.

Такого же мнения придерживается и Игорь Сергиенко, заместитель генерального директора компании Infosecurity. Как полагает специалист, эта проблема свойственна не только крупным компаниям. «На самом деле мелкие инциденты утечек происходят гораздо чаще: в Сети оказываются сведения о покупателях с сайтов интернет-магазинов, списки участников различных акций и мероприятий», — поясняет он.