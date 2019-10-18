Снижение «серых» зарплат в РФ в III квартале 2019 года составило 7%, это стало одним из факторов, которые положительно сказались на показателе реальных располагаемых доходов россиян, прокомментировала РИА Новости заведующая кафедрой статистики РЭУ им Г.В.Плеханова Наталья Садовникова.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в III квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе — сентябре рост составил 0,2%.

«Положительно повлияло и «обеление» экономики, фактически снижение «серых» зарплат составило 7% за указанный период», — сказала она.

Садовникова также отметила, что значимым фактором роста стала индексация различных выплат.

«Запланировано повышение выплат госслужащим и индексация пенсионных выплат, заработных плат бюджетникам. «Подросли» и социальные выплаты населению на 3,1%, что стало значимым фактором, так как их доля в структуре доходов населения стоит на втором месте (18,9%), выросли на 3% и доходы от собственности», — объяснила она.

«Подобная динамика обязательно проявится и в положительных результатах динамики при подсчете ВВП по доходам», — подытожила она.