Чистая прибыль Промсвязьбанка за девять месяцев 2019 года составила 19,1 млрд рублей против 12,7 млрд рублей убытков за аналогичный период прошлого года. Таковы данные отчетности банка по РСБУ.

«Основными источниками роста прибыли банка являются существенный рост чистого процентного дохода, который увеличился на 45% по сравнению с девятью месяцами 2018 года и составил 40,4 миллиарда рублекй, доход от операций с ценными бумагами за девять месяцев 2019 года против убытка по бумагам годом ранее, а также восстановление чистого комиссионного дохода (+14% год к году). Снижение ставок на рынке привело к сокращению чистой процентной маржи в третьем квартале, однако год к году чистая процентная маржа выросла и за девять месяцев 2019 года составила 3,1% против 3,0% за девять месяцев прошлого года», — отмечается в сообщении.

Чистый кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) за отчетный период увеличился на 55% по сравнению с данными на начало 2019-го и по состоянию на 1 октября 2019-го составил 813 млрд рублей.

Объем кредитного портфеля юридических лиц Промсвязьбанка (за вычетом резервов) на 1 октября составил 667 млрд рублей (рост на 56% с начала года), а объем кредитного портфеля физических лиц (за вычетом резервов) — 146 млрд рублей (рост на 51% с начала года).

Доля просроченных кредитов (1+) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась в III квартале 2019 года с 5,2% до 4,9%.

Средства на счетах клиентов составили 1,4 трлн рублей по итогам девяти месяцев 2019 года (плюс 45% к началу 2019 года).