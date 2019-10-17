Одним их ярких трендов в теме финансовых пирамид Центробанк называет сокращение числа россиян, вовлеченных в нелегальные финансовые схемы. Одновременно с этим регулятор фиксирует увеличение открытых счетов на легальных площадках, например на отечественных биржах. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.



«Мы видим, например, рост новых счетов, открытых частными инвесторами на отечественных биржах. То есть сокращается количество людей, которые вовлекаются в нелегальные схемы на финансовом рынке, и параллельно увеличивается количество тех, кто самостоятельно инвестирует средства — легально, через легальных посредников, с легальной площадки. Это яркий тренд», — сообщил Лях.

Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. Из них 90 организаций существовали в виде интернет—проектов, 71 — в форме ООО, 28 — незаконно использовали статус микрофинансовых институтов, 15 — потребительских кооперативов, 36 — действовали в иных формах. Часть финансовых пирамид не успели начать свою деятельность и были выявлены еще на этапе раскрутки рекламной кампании в Интернете.

Россияне стали чаще информировать Банк России о новых финпирамидах



Если раньше в основном такие схемы выявляли сотрудники ЦБ, то теперь к этому активно подключились граждане. Более того, граждане раньше регулятора могут заметить мошеннические схемы на нулевой стадии. Отчасти это связано с тем, что реклама финансовых пирамид в основном идет через интернет и социальные сети, использование которых для рекламы нелегальных финансовых схем будет только расти.

Помимо этого, ЦБ за три квартала текущего года выявил более 140 нелегальных форекс-брокеров. По большинству таких организаций направлена информация в ФинЦЕРТ Банка России и в правоохранительные органы, в том числе для блокировки нелегальных сайтов. Как отметил глава департамента Банка России, зачастую подобные организации регистрируются в иностранных юрисдикциях и проводят платежи через иностранные платежные системы, что осложняет доказывание их нелегальной деятельности. Также в теме нелегальных форекс—брокеров Лях отметил проблему псевдо—обучающих центров.

«Нередко потенциальных клиентов приглашают якобы пройти обучение. Но на самом деле «обучающие центры» получают за «поставку» клиентов комиссионные. О реальном обучении там и речи нет. Проблема в том, что сотрудников таких псевдо-консультационных центров сложно привлечь к ответственности, потому что их отношения с клиентами оформлены в рамках гражданско—правовых договоров», — сообщил Лях.

В целом за три квартала 2019 года ЦБ выявил 2 165 нелегальных организаций

Из них 1 576 являются черными кредиторами, отметил Лях. «За девять месяцев этого года Банк России выявил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально. Основной массив среди выявленных нелегалов — это по-прежнему нелегальные кредиторы. За девять месяцев было выявлено 1576 таких организаций, это 73% от общего числа выявленных нами нелегалов», — сказал он.

Лях добавил, что в Банке России к нелегальным кредиторам также относят организации, работающие по схемам возвратного лизинга (схема кредитования под залог автомобиля). За 2018 и три квартала этого года было выявлено 73 псевдолизинговые компании, осуществлявшие мошенническую деятельность, и в отношении которых по результатам рассмотрения материалов Банка России было возбуждено 32 дела об административных правонарушениях.

Также по итогам девяти месяцев 2019 года регулятор выявил 58 недобросовестных посредников, которые работали на страховом рынке. Они предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО. Больше всего таких организаций выявлено на Дальнем Востоке, в частности на Камчатке было 18 таких компаний. Такая география связана, прежде всего, с низкой доступностью финансовых услуг в регионе, отметил глава департамента.

