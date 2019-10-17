Банк России ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Telegram и Facebook, в частности регулятор ожидает появления схем с использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Все говорит о том, что, вероятно, в ближайшем будущем можно ждать определенного всплеска мошенничества с предложением псевдокриптовалют. Если на рынок выйдут со своими валютами Telegram и Facebook, то, скорее всего, мошенники будут активно предлагать свои превдокриптовалюты под видом Gram и Libra», — сказал он.