Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение. Об этом заявила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC .

«Нынешний уровень инфляции немного ниже нашего целевого показателя, он составляет около 3,8%, мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018-начала 2019 исчезли. Но есть больше и больше свидетельств, что эта инфляция вызвана не только временными факторами, но и более постоянными факторами, основанными на спросе. Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала. Обычно ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпам, однако если мы видим, что названные факторы и поступающая информация могут изменить серьезно наш прогноз, мы можем регулировать нашу монетарную политику более решительно», — сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что с начала июня регулятор вел постепенное снижение ключевой ставки, и «общее снижение составило уже 75 базисных пунктов». «Мы видим пространство, чтобы дальше смягчать монетарную политику», — добавила она.

6 сентября Банк России принял решение третий раз за год снизить ключевую ставку — на 25 п. п., до 7%. Последний раз ключевая ставка находилась на уровне 7% пять лет назад. В 2014 году на фоне ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов Банк России повышал ключевую ставку шесть раз: 3 марта — до 7% годовых, 25 апреля — до 7,5%, 25 июля — до 8%, 5 ноября — до 9,5%, 12 и 16 декабря — до 10,5% и 17% годовых соответственно.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке пройдет 25 октября.