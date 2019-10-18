Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить до 16,5 млрд долларов в IV квартале 2019 года и 11,4 млрд в I квартале 2020-го, свидетельствует оценка, опубликованная на сайте ЦБ.

Как поясняют в пресс-службе регулятора, оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.

Согласно данным макроэкономической статистики, в IV квартале 2019 года — I квартале 2020 года суммы платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составят 19,1 млрд и 11,4 млрд долларов соответственно.

Традиционно существенные объемы выплат, по данным макростатистики, приходятся на декабрь (11,8 млрд долларов), но весомая часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется.

Проведенный Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2019 году составляет 0% в октябре, 8% в ноябре и 63% в декабре, а в 2020 году — 0% в январе, феврале и марте.



С учетом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний в IV квартале 2019 года будут на 17% меньше, чем в IV квартале 2018 года, а выплаты в I квартале 2020 года будут на 16% больше, чем в I квартале текущего года.