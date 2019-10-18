Аудитория российского сегмента Интернета к концу текущего года составит 96 млн человек. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, выступая на региональном интернет-форуме в Воронеже.

«В конце 2019 года количество пользователей [российского сегмента] Интернета составит 96 миллионов человек. И таким образом, примерно за последние полтора года мы увидим рост аудитории на шесть миллионов человек российского Интернета. Это очень много», — сказал Волин.

Он подчеркнул, что сайты в зоне .ru читают не только россияне, но пользователи из других стран, число которых примерно вдвое выше, чем пользователей Рунета. «И это, пожалуй, лучший ответ на вопрос: пойдет ли Россия на закрытие Интернета и его изолирование. Это экономически для страны невыгодно, потому что закрытие Интернета — это потеря свыше половины аудитории, которая у него есть. Никто половину рынков не отсекает", — сказал замглавы Минкомсвязи.