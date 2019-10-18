Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне «A(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг Новикомбанка обусловлен его устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным уровнем достаточности капитала, поясняют аналитики. Для банка характерна высокая вероятность получения чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры, имеющей высокий уровень кредитоспособности.

Банк находится в собственности государственной корпорации «Ростех» и полностью контролируется данной корпорацией, напоминают в АКРА.

На оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает давление высокая концентрация портфеля ссуд на крупнейших заемщиках и связанных сторонах — компаниях, входящих в структуру ГК «Ростех».

В числе прочего отмечается, что собственная способность банка к генерации капитала за последние пять лет оценивается как низкая, что связано с убытками предыдущих периодов, обусловленными созданием резервов по проблемным ссудам.

«Рейтинг учитывает высокую вероятность поддержки со стороны материнской структуры. Стратегия банка предполагает углубление его интеграции в финансовую структуру ГК «Ростех» в целях оптимизации финансирования и осуществления банковского обслуживания организаций корпорации и связанных с ней структур. Важность банка для материнской структуры подтверждается: (1) проводившейся в течение последних лет докапитализацией со стороны акционера; (2) текущей поддержкой, оказываемой банку (размещение средств компаниями ГК «Ростех», выкуп проблемной задолженности с баланса банка); (3) существенным уровнем операционного контроля», — отмечается в сообщении рейтингового агентства.



С учетом изложенного АКРА полагает, что ГК «Ростех» готова и имеет возможность оказывать поддержку банку при необходимости, в связи с чем осуществлена повышающая корректировка ОСК Новикомбанка («bbb-») на четыре ступени.