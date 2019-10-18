Чтобы открыть расчетный счет, пройдите три простых шага:

На сайте банка в разделе «Малому бизнесу» заполните заявку на открытие счета. Если вы ИП – приложите скан-копию паспорта, если юридическое лицо – скан-копию паспорта и документы с электронной подписью ФНС. На сайте можно посмотреть статус рассмотрения заявки. Получите реквизиты расчетного счета. Уже на этом этапе вы можете направить их контрагентам для пополнения счета. Встретьтесь с представителем банка и подпишите документы.

Счет готов для проведения банковских операций.

«Мы понимаем, что время – ценный ресурс для предпринимателя и предлагаем новые удобные сервисы. Открытие расчетного счета онлайн экономит время клиента на визиты и звонки в банк. Сервис работает в режиме 24 на 7», – комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.​