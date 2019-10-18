Сервис дает возможность открывать расчетный счет дистанционно в течение одного дня. Услуга доступна не только индивидуальным предпринимателям, но и юридическим лицам.
Чтобы открыть расчетный счет, пройдите три простых шага:
- На сайте банка в разделе «Малому бизнесу» заполните заявку на открытие счета. Если вы ИП – приложите скан-копию паспорта, если юридическое лицо – скан-копию паспорта и документы с электронной подписью ФНС. На сайте можно посмотреть статус рассмотрения заявки.
- Получите реквизиты расчетного счета. Уже на этом этапе вы можете направить их контрагентам для пополнения счета.
- Встретьтесь с представителем банка и подпишите документы.
Счет готов для проведения банковских операций.
«Мы понимаем, что время – ценный ресурс для предпринимателя и предлагаем новые удобные сервисы. Открытие расчетного счета онлайн экономит время клиента на визиты и звонки в банк. Сервис работает в режиме 24 на 7», – комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.
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